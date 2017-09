Man Utd : Rooney, Mourinho exige du respect « Par Damien Da Silva - Le 15/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 5e journée de Premier League, Manchester United reçoit Everton dimanche (17h) à Old Trafford. L'occasion pour l'attaquant des Toffees Wayne Rooney (31 ans, 4 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) de retrouver les Red Devils. De son côté, l'entraîneur mancunien José Mourinho espère un accueil exceptionnel pour l'Anglais. "Je pense qu'il aura l'accueil qu'il mérite. Parfois, le mot légende est galvaudé mais il est une légende du club. Le nombre de matchs, de buts, de trophées... Il est clairement l'un des joueurs les plus importants de l'histoire de Manchester United. J'espère qu'il le fera avant et après le match, mais pas pendant la rencontre", a nuancé le technicien portugais devant les médias. L'hommage des supporters de MU devrait être magnifique pour Rooney. L'hommage des supporters de MU devrait être magnifique pour Rooney.

