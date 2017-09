Lyon : Fekir prévient avant le choc à Paris « Par Damien Da Silva - Le 15/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En clôture de la 6e journée de Ligue 1 dimanche (21h sur Canal +), l'Olympique Lyonnais se déplace au Parc des Princes pour défier le Paris Saint-Germain. Déçu après le nul concédé face à Limassol (1-1) jeudi en Europa League, le capitaine des Gones Nabil Fekir (24 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison) a prévenu ses troupes avant le match face aux Parisiens. "Dans le contenu, on n'arrive pas à produire le jeu qu'on espérait. On n'a pas d'excuse, on se doit de faire beaucoup mieux. Il faut se réveiller. Il y a beaucoup de joueurs de qualité dans le groupe, c'est difficilement explicable. C'est inquiétant. Si on joue comme ça à Paris, ça ne va pas le faire. Il faut se remettre en question et s'appliquer. Il y a des craintes car c'est une très bonne équipe. On va donner le meilleur de nous-mêmes pour essayer de ramener un résultat", a commenté l'international français devant les médias. Auteur d'un début de saison mitigé, l'OL devra afficher un meilleur visage à Paris pour espérer un bon résultat. Auteur d'un début de saison mitigé, l'OL devra afficher un meilleur visage à Paris pour espérer un bon résultat.

