Nice : Seri prévient le Barça « Par Romain Rigaux - Le 15/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé tout proche du FC Barcelone cet été, Jean Michaël Seri (26 ans, 3 matchs en L1 cette saison) est finalement resté à Nice. Alors que le nom du milieu niçois circule toujours en Catalogne pour le prochain mercato hivernal, l'Ivoirien annonce la couleur. "Je vous le dis aujourd'hui, il n'est pas question d'un départ au mercato d'hiver, point final, je ne bougerai pas, quelque soit le club qui vient. Je suis Niçois jusqu'en juin prochain et il n'y a pas de débat", a assuré Seri à L'Equipe. Et concernant un futur transfert au Barça ? "Aujourd'hui, ma conclusion est la suivante : ça ne s'est pas fait car je n'étais pas la priorité du Barça. (...) Mais s'ils viennent qu'ils viennent franchement. Aujourd'hui, j'ai envie de partir par la grande porte, pas par défaut. Je ne suis pas un joueur par défaut. On doit me respecter pour ce que je fais sur le terrain, pas pour autre chose", a-t-il expliqué. L'OGCN pourra donc compter sur l'une de ses pièces maîtresses durant toute cette saison. L'OGCN pourra donc compter sur l'une de ses pièces maîtresses durant toute cette saison.

