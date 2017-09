PSG : Lyon ne "vient pas en victime"

L'Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse du Paris Saint-Germain dimanche (21h) en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Conscient qu'il ne part pas favori dans cette rencontre, l'entraîneur de l'OL, Bruno Genesio, vient quand même dans la capitale avec des ambitions.

"On a une crainte quand on va à Paris et on est plein d'humilité. On est une équipe de compétiteurs, on a envie de faire des résultats même si ce n'est pas la meilleure période. C'est un match où on a tout à gagner. Autant, hier, on nous voyait nous imposer à Limassol. Autant, là, peu de gens vont parier sur un résultat positif de Lyon au Parc. On n'y va pas en victime mais pour proposer quelque chose. C'est la base si on veut espérer un bon résultat", a expliqué le coach des Gones en conférence de presse.

L'OL devra montrer un meilleur visage que face à Limassol (1-1) pour espérer faire un bon résultat à Paris.