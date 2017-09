Inter : Maicon "bourré" à l'entraînement ?

Inter : Maicon "bourré" à l'entraînemen t ? « Par Romain Rigaux - Le 15/09/2017 » A+ Imprimer Email t ?" style="width:60px; height:20px; display:inline-block; position:relative; top:4px; left:6px;"> Texte: A- Les Brésiliens aiment la fête, parfois même un peu trop. Voici peut-être un nouvel exemple avec l'ancien latéral droit de l'Inter Milan, Maicon (36 ans), aujourd'hui à Avai, qui, selon Ianis Zicu, avait quelques problèmes avec l'alcool. "A l'Inter, Mourinho avait un joueur qui se présentait souvent bourré à l'entraînement le lundi : Maicon. Une fois, Mourinho a convoqué ses joueurs et leur a demandé : comment faire pour que Maicon soit sobre ? Et il a donc décidé de déplacer l'entraînement. Du coup, les entraînements avaient lieu le soir, de façon que Maicon ait eu le temps de décuver", a raconté l'attaquant roumain passé par l'Inter (2004-2007) à Digi Sport. A noter que Zicu n'était plus au club à ce moment-là puisque Mourinho est arrivé un an après son départ, en 2008. A noter que Zicu n'était plus au club à ce moment-là puisque Mourinho est arrivé un an après son départ, en 2008.

