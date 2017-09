EdF : B. Costil - "ça fait ch..." « Par Romain Rigaux - Le 15/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Non convoqué par Didier Deschamps pour les deux derniers matchs de l'équipe de France contre les Pays-Bas (4-0) et le Luxembourg (0-0), Benoît Costil (30 ans, 1 sélection) est déçu. Le gardien de Bordeaux a été très touché par cette absence. "Je souhaite le meilleur à mes collègues car ce sont des très bons gardiens et de super mecs. Mais oui, j’ai été déçu, ça fait même c... J’ai envie d’être au très haut niveau et l’équipe de France, c’est ça. J’ai eu la chance et le privilège d’y être. Alors ça m’a beaucoup affecté de ne pas être retenu", a confié le Bordelais au quotidien Le Parisien. Le retour de Steve Mandanda dans les 23 a poussé Costil dehors, Deschamps lui préférant Alphonse Areola au poste de numéro 3 chez les gardiens. Le retour de Steve Mandanda dans les 23 a poussé Costil dehors, Deschamps lui préférant Alphonse Areola au poste de numéro 3 chez les gardiens.

