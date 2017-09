Rennes : Gnagnon toujours aux anges après l'OM « Par Youcef Touaitia - Le 15/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ultime buteur lors de la victoire de Rennes sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (3-1), dimanche dernier en Ligue 1, le défenseur central Joris Gnagnon (20 ans, 5 matchs et 1 but en L1 cette saison) est toujours aux anges. L'Ivoirien estime d'ailleurs qu'il a réalisé un des meilleurs matchs de sa carrière au Vélodrome. "Cette victoire au Vélodrome, on l’avait imaginée entre joueurs. On a maîtrisé le match de la première à la quatre-vingt-dixième minute. On a fait une très, très bonne première période et pas lâché une seconde. Le coach est venu avec des consignes très précises et si elles sont respectées à la lettre, ça peut faire très mal. Et puis, on n’a pas des peintres devant... C’est l’un des meilleurs matchs de ma petite carrière. En tout cas, ma plus belle victoire", a confié Gnagnon pour Ouest-France.

News lue par 2440 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+