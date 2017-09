Tottenham : Mendes et Raiola veulent Dele Alli « Par Youcef Touaitia - Le 15/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Considéré comme une des futures stars du football mondial, Dele Alli (21 ans, 4 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) cartonne avec Tottenham depuis deux saisons. Mais le milieu offensif le sait, il sera bientôt trop grand pour le club londonien et vise une formation plus huppée capable de briguer le titre de champion d'Angleterre mais également la Ligue des Champions. De ce fait, le génial Spur cherche à changer de représentant, comme l'annonçaient les médias britanniques en août. Ces derniers assurent d'ailleurs que les deux agents les plus influents du football mondial, Jorge Mendes et Mino Raiola, se livrent une bataille acharnée pour récupérer le natif de Milton Keys. Une chose est sûre : le futur représentant d'Alli réalisera un énorme coup en s'attachant ses services. Une chose est sûre : le futur représentant d'Alli réalisera un énorme coup en s'attachant ses services.

