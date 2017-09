PSG : Areola refuse de prolonger « Par Youcef Touaitia - Le 15/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- S'il bénéficie pour le moment d'un statut de titulaire, Alphonse Areola (24 ans, 5 matchs en L1 cette saison) sait qu'il ne fait pas encore l'unanimité au Paris Saint-Germain. Conscient que ses supérieurs ont dans l'idée de recruter un gardien de classe mondiale l'été prochain, après avoir approché Jan Oblak (Atletico) et Pepe Reina (Naples) lors du dernier mercato, le gardien a refusé de prolonger son contrat, qui court jusqu'en 2019, annonce le média spécialisé Paris United. Un choix logique du joueur formé au club. En effet, celui-ci sait pertinemment qu'il joue avec une énorme pression et n'a pour le moment pas la garantie de garder son statut de numéro un, d'autant plus que Kevin Trapp reste à l'affût de la moindre erreur. Récemment, Areola indiquait qu'il était hors de question qu'il soit le portier remplaçant et on comprend donc mieux pourquoi il refuse pour l'instant de rallonger son bail dans le cas où les choses tournaient mal.

