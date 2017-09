Chelsea : Llorente explique son refus

Tout proche de rejoindre Chelsea ces dernières semaines, l'attaquant Fernando Llorente (32 ans, 1 apparition toutes compétitions cette saison) a finalement décidé de quitter Swansea pour Tottenham dans les ultimes instants du mercato estival. Un choix assumé par l'Espagnol.

"La vérité, c’est que Chelsea me suit depuis un moment mais à la fin, vous savez comment ça fonctionne. A la dernière minute du mercato, Pochettino m’a appelé et m’a convaincu de rejoindre Tottenham. Le projet de Tottenham est impressionnant. Ils ont fait un bon travail ces dernières années et je pense pouvoir bien m’intégrer à ce projet. Je pense pouvoir apporter mon aide à l’équipe et marquer un maximum de buts pour aider le club à atteindre ses objectifs", a estimé l'ancien buteur de la Juventus Turin au micro de Sky Sports.

Un renfort de choix pour les Spurs.