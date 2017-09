Bayern : Ancelotti s'est expliqué avec Ribéry « Par Romain Rigaux - Le 15/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Remplacé par Thomas Müller à la 78e minute du match face à Anderlecht (3-0) en Ligue des Champions mercredi, l'ailier du Bayern Munich, Franck Ribéry (34 ans, 6 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison), avait manifesté son mécontentement en jetant son maillot au moment de regagner son banc. Surpris par l'attitude de son joueur, l'entraîneur Carlo Ancelotti s'est expliqué avec lui. "J’ai parlé avec Franck. C’est un garçon franc et honnête. Avec les personnes honnêtes, tu n’as pas de problèmes. J’étais énervé après le match, lui aussi, le ton est monté et maintenant, tout est fini. On passe à autre chose", a confié l'Italien à Sport24. Si le coup de colère du Français avait beaucoup fait réagir en Allemagne, le dossier est donc clos entre les deux hommes. Si le coup de colère du Français avait beaucoup fait réagir en Allemagne, le dossier est donc clos entre les deux hommes.

