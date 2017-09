OM : agacé, Thauvin comprend le choix de Garcia « Par Romain Rigaux - Le 15/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pas dans le coup lors de la victoire de l'Olympique de Marseille contre Konyaspor (1-0) jeudi en Ligue Europa, Florian Thauvin (24 ans, 9 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) a été remplacé à la 75e minute par Lucas Ocampos. Une décision pas très appréciée par le milieu offensif marseillais qui a regagné son banc en montrant des signes d'agacement, mais comprise après coup. "Quand vous êtes sur le terrain, vous n’avez pas envie de sortir. Vous avez envie de donner le meilleur de vous-même. Surtout avec ce qui se passe en ce moment, a reconnu l'Olympien dans des propos rapportés par RMC. Je n’aurais pas dû être agacé. Le coach a eu raison de me sortir. En plus, on a un match important dimanche. A moi de garder un peu mieux mes nerfs mais il n’y a aucun problème." L'OM compte sur un Thauvin plus inspiré contre Amiens dimanche (15h) en championnat. L'OM compte sur un Thauvin plus inspiré contre Amiens dimanche (15h) en championnat.

