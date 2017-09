VIDEO : quelle frappe d'Alexis Sanchez !

C'est certain, le manager d'Arsenal Arsène Wenger ne doit pas regretter d'avoir retenu Alexis Sanchez (28 ans, 1 match et 1 but en coupe d'Europe cette saison). Contre le FC Cologne (victoire 3-1) ce jeudi en Europa League, l'attaquant chilien a inscrit un but magnifique. Lancé sur le côté, l'ancien joueur du FC Barcelone, bien aidé par les défenseurs, a pu repiquer dans l'axe pour marquer d'une frappe enroulée.

Le bijou d'Alexis Sanchez

[⚽️ VIDEO BUT] #ARSCOL

Sanchez part de sa ligne de touche, repique dans l'axe et décoche une frappe sublime 🔥 https://t.co/iB0PvoRF1z — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 14 septembre 2017