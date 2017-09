VIDEO : Balotelli profite du festival de Souquet

C'est vrai, le but de Mario Balotelli (27 ans, 3 matchs et 2 buts en coupe d'Europe cette saison) n'aurait pas dû être accordé puisque l'Italien était hors-jeu. Mais cette réalisation, la dernière du festival de l'OGC Nice contre Zulte Waregem (1-5) en Europa League ce jeudi, vaut le détour pour le festival d'Arnaud Souquet (25 ans, 5 matchs et 1 but en coupe d'Europe cette saison). En feu, le latéral droit s'est amusé avec la défense belge avant de servir "Super Mario".

Souquet fait le travail pour Balotelli

