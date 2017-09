OM : Rami souligne le changement de système « Par Youcef Touaitia - Le 14/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Habitué au 4-3-3, Rudi Garcia a opté pour un 4-2-3-1 avec Luiz Gustavo et Boubacar Kamara devant la défense contre Konyaspor (1-0), ce jeudi en Ligue Europa. Un choix payant selon le défenseur central de l'Olympique de Marseille Adil Rami (31 ans, 9 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison), qui a apprécié la présence des deux milieux à vocation défensive. "En restant sereins et en travaillant, avec beaucoup de sacrifices et d'efforts, on peut réussir. On a changé de système avec deux joueurs qui nous ont beaucoup aidé, Luiz Gustavo et Bouba. Ça fait du bien car ils ont fait un gros boulot", a indiqué l'international tricolore au micro de beIN SPORTS. Au passage, Rami a marqué son premier but avec l'OM lors de cette courte mais précieuse victoire. Au passage, Rami a marqué son premier but avec l'OM lors de cette courte mais précieuse victoire.

