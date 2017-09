Lyon : B. Genesio - "pas mérité mieux" « Par Romain Lantheaume - Le 14/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Rattrapé in extremis par l'Apollon Limassol (1-1), l'Olympique Lyonnais a été contrarié ce jeudi à Chypre pour son entrée en lice en Ligue Europa. Décevants dans le jeu, les Gones n’ont pas affiché le visage espéré comme l’a reconnu leur entraîneur Bruno Genesio. "C'est une grosse déception. On n'a pas su afficher suffisamment de maîtrise dans le jeu, trop d'individualisme, a déploré le technicien rhodanien au micro d’OLTV. On ne mérite pas mieux sur le contenu du match. On a eu beaucoup trop de déchet technique." Rien de bien rassurant avant de se frotter au Paris Saint-Germain dimanche (21h) en Ligue 1… Rien de bien rassurant avant de se frotter au Paris Saint-Germain dimanche (21h) en Ligue 1…

News lue par 3941 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+