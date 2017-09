C3 : OM 1-0 Konyaspor (fini) « Par Youcef Touaitia - Le 14/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l’issue d’une rencontre moyenne, l’Olympique de Marseille a pris le dessus sur Konyaspor (1-0), ce jeudi, pour son entrée en lice en Ligue Europa. Dans un Vélodrome très peu garni, les Phocéens affichaient d’entrée un visage pâle et auraient pu se faire surprendre par l’attaquant Evouna, proche de tromper Pelé après s’être débarrassé de Rolando et Rami. Très remontés contre leur équipe, les supporters du Virage Sud, entrés dans l'enceinte à partir de la 10ème minute, affichaient leur mécontentement dans les tribunes en réalisant un festival pyrotechnique derrière le but gardé par Kirintili. Sur le terrain, seul Payet semblait en mesure de réaliser des différences mais le capitaine marseillais était trop esseulé pour conclure ses actions. Au fil des minutes, les hommes de Rudi Garcia prenaient légèrement le dessus. Problème, cela restait bien trop timide pour inquiéter des Turcs qui ne manquaient jamais l’occasion de mettre la semelle. Au retour des vestiaires, l’OM faisait immédiatement la différence. Sur un corner de Payet, Rami s’élevait au-dessus de tout le monde pour inscrire de la tête son premier but sous ses nouvelles couleurs (1-0, 48e). Bien plus sereine, la formation olympienne n’était pas loin du break mais Germain touchait la barre sur un service en or d’Amavi. Confiants, les partenaires de Rolando n’étaient toutefois pas loin de se faire surprendre sur une terrible frappe du milieu Bourabia qui touchait également du bois à l’heure de jeu. En fin de rencontre, l’OM se contentait de gérer. Le champion de France 2010 était proche de tuer la rencontre sur une grosse occasion de Sakai repoussée par le gardien turc puis sur une frappe lobée vicieuse de Sanson. Deux chaudes alertes que les Marseillais ne regrattaient pas puisqu’ils restaient solides jusqu’au coup de sifflet final. Un succès qui va faire du bien ! Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

