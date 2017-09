C3 : Zulte Waregem 1-5 Nice (fini) « Par Eric Bethsy - Le 14/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Entrée en lice parfaite pour l’OGC Nice en Europa League ! Ce jeudi soir, le Gym est allé s’imposer sur le terrain de Zulte Waregem sur un score large (1-5). Un résultat qui aurait pu être encore plus sévère au vu de la première période des locaux. Fébrile défensivement, la formation de Jupiler League se procurait quand même la première (double) occasion par l’intermédiaire de son attaquant Olayinka, mis en échec par un excellent Cardinale ! Mais derrière, le Gym survolait ce premier acte. Tout d’abord avec un peu de chance sur l’ouverture du score de Pléa (0-1, 16e), puis sur une magnifique action à la niçoise, toujours conclue par l’ancien Lyonnais (0-2, 20e), auteur d’un doublé en 4 minutes ! Et comme si ça ne suffisait pas, les Aiglons assommaient Zulte Waregem avec un troisième but signé Dante (0-3, 28e). On pensait donc ce match plié. Seulement voilà, les Belges revenaient dans la partie dès l’entame du deuxième acte grâce à l’ancien Marseillais Leya Iseka (1-3, 46e), peu en vue ce soir. De quoi réveiller les hommes de Francky Dury et lancer un nouveau match complètement fou ! Après deux énormes occasions manquées par Pléa et Balotelli, Zulte Waregem passait tout près du deuxième but sur un coup franc de Kaya. Avec l’effet d’optique, on a vu le ballon au fond des filets… Et que dire de cette occasion de l’ex-Guingampais De Pauw qui ratait l’immanquable ! L’orage passé, Nice tuait le match grâce à Saint-Maximin en contre (1-4, 69e), avant que Balotelli ne vienne participer à la fête (1-5, 74e). Contrairement à la saison dernière, le Gym, qui avait perdu ses deux premiers matchs, entre de la meilleure des manières dans la compétition. Europa League : Résultats, buteurs, classements de chaque groupe

