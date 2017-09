C3 : Limassol 1-1 Lyon (fini) Par Romain Lantheaume - Le 14/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Débuts ratés pour l'Olympique Lyonnais ! Au terme d’une prestation décevante, les Gones ont plié dans le temps additionnel et ils ont été tenus en échec à Chypre ce jeudi face à l'Apollon Limassol (1-1) pour leur entrée en Ligue Europa. De retour au GSP Stadium, synonyme de mauvais souvenirs avec l’élimination surprise en 8e de finale de la Ligue des Champions contre l’Apoel Nicosie en 2012, les Gones entraient timidement dans le match sans parvenir à poser le pied sur le ballon. Après le quart d’heure de jeu, les hommes de Bruno Genesio accéléraient et se procuraient leurs premières occasions, mais Fekir trouvait le petit filet, tandis que Mariano manquait le cadre de la tête. Poussés par les chants de leurs fervents supporters, les Chypriotes répliquaient et se montraient plus pressants. Sur un joli coup-franc enroulé, Alex obligeait Lopes à bondir pour repousser le danger et empêcher l’ouverture du score ! Le gardien rhodanien sauvait encore les meubles dans la foulée en sortant devant Maglica. L’OL avait eu chaud ! Avant la pause, Mariano décochait une frappe puissante, mais Vale s’envolait pour la détourner. Décevants dans le jeu et sans véritable liant collectif, les Lyonnais tremblaient de nouveau au retour des vestiaires. Lopes était encore mis à contribution en stoppant Maglica puis en plongeant superbement pour détourner la tête de Roberge. Après ce coup de chaud, les visiteurs réagissaient rapidement. Si Cornet réalisait un gros raté de la tête à bout portant, l’international ivoirien se rattrapait en provoquant la main de Jander en pleine surface ! Depay se chargeait de transformer le penalty pour donner l’avantage à l’OL (0-1, 53e). Face à des Chypriotes qui multipliaient les interventions limites, les Gones avaient l’occasion de faire le break mais Fekir manquait le cadre dans la surface puis l’arbitre oubliait un penalty pourtant évident pour une charge de Vale sur Rafael. Le dernier rempart adverse se détendait encore pour repousser le coup-franc de Depay. A l’image d’une tentative d’Alex pas passée loin du poteau de Lopes, les Rhodaniens ne s’épargnaient pas quelques frayeurs sur la fin et dans le temps additionnel Sardinero profitait d’une défense lyonnaise aux abonnés absents pour égaliser (90e+3). Face au supposé petit Poucet du groupe, l’OL a déjà grillé un joker… Suivez l'évolution du score et les buteurs en DIRECT sur le Live-Score de Maxifoot.

