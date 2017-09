PSG : Motta satisfait de son début de saison « Par Youcef Touaitia - Le 14/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A son avantage depuis le début de la saison, le milieu de terrain Thiago Motta (35 ans, 7 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) reste une pièce maîtresse au Paris Saint-Germain. L’Italien se dit d’ailleurs satisfait de sa belle forme actuelle. "Je suis content de mon début de saison. Je peux encore aider l’équipe, c’est le principal. Mais c’est toujours plus facile de jouer avec des grands joueurs. Ils font monter le niveau de chacun de nous. Je n’ai pas besoin de répondre ni à mes dirigeants ni à personne. Je dois juste montrer à chaque entraînement et à chaque match que j’ai ma place dans cette équipe. C’était déjà la règle quand j’avais 18 ans", a confié l’ancien Barcelonais pour Le Parisien. Une bonne nouvelle pour Unai Emery. Une bonne nouvelle pour Unai Emery.

