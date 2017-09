PSG : Petit voit du Iniesta en Rabiot « Par Youcef Touaitia - Le 14/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’un bon début de saison avec le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain Adrien Rabiot (22 ans, 7 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) impressionne. Assez pour faire dire à Emmanuel Petit que l’international tricolore a quelques similitudes avec son homologue du FC Barcelone, Andrés Iniesta (33 ans, 4 matchs toutes compétitions cette saison). "Il prend toujours l’initiative avant même de faire son geste. Quelque part, il me rappelle – et je sais qu’il y en a qui vont bondir – Iniesta dans sa façon de jouer, cette simplicité qu’il a. Il doit travailler, je pense, dans sa constance et essayer de simplifier son jeu car des fois, il est un peu trop sûr de sa technique et sa nonchalance peut le desservir", a confié le champion du monde 1998 sur les ondes de RMC. Avant de rajouter : "À l’heure actuelle, je trouve qu’il a une marge de progression très importante vu son jeune âge et je trouve que s’il continue sur ce rythme-là, il va faire partie des tout meilleurs à son poste." Avant de rajouter : "À l’heure actuelle, je trouve qu’il a une marge de progression très importante vu son jeune âge et je trouve que s’il continue sur ce rythme-là, il va faire partie des tout meilleurs à son poste."

News lue par 3153 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+