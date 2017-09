PSG : Neymar-Mbappé, Pauleta approuve « Par Youcef Touaitia - Le 14/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Légende vivante du Paris Saint-Germain, Pedro Miguel Pauleta suit toujours de près l’actualité du club de la capitale. Désormais consultant, l’ancien attaquant portugais s’est réjoui des arrivées de Neymar (25 ans, 5 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison) et Kylian Mbappé (18 ans, 2 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison). "En tant que supporter parisien, je suis très fier de voir deux joueurs de cette qualité dans notre club. Ce sont des joueurs qui vont faire la différence au PSG. Avec Cavani, ce sont trois joueurs énormes et Paris ne pourra pas passer un match sans marquer au moins un ou deux buts", s’est félicité l’Aigle des Açores au micro de Canal +. "Neymar est déjà confirmé. Mbappé, c’est un jeune joueur, l’année dernière il a fait une bonne saison et a marqué beaucoup de buts en Ligue des Champions. Il est très jeune, il a besoin de continuer à prouver sa valeur mais je crois que le PSG a choisi deux joueurs énormes", a poursuivi Pauleta. "Neymar est déjà confirmé. Mbappé, c’est un jeune joueur, l’année dernière il a fait une bonne saison et a marqué beaucoup de buts en Ligue des Champions. Il est très jeune, il a besoin de continuer à prouver sa valeur mais je crois que le PSG a choisi deux joueurs énormes", a poursuivi Pauleta.

