PSG : Jesé ne ferme aucune porte...

Indésirable au Paris Saint-Germain, l'ailier Jesé (24 ans, 3 matchs et 1 but en Premier League cette saison) a été prêté pour la saison à Stoke City. Auteur de premiers pas intéressants avec les Potters, l'international espagnol a évoqué son avenir dans les colonnes du quotidien AS.

"Il y a longtemps que je voulais tenter l’expérience ici en Premier League. J’espère retrouver mon meilleur niveau ici. J’ai eu la chance de jouer en Liga et en Ligue 1, il n’y a pas de comparaison possible. C’est un championnat plus compliqué. (...) Si je fais une grande année, je suis sûr que de grandes choses arriveront. Pour la suite, je ne me ferme aucune porte", a assuré Jesé.

Avec un avenir bouché à Paris, l'attaquant doit briller à Stoke pour relancer sa carrière.