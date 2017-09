Monaco : pour Ménès, le club s'est affaibli « Par Youcef Touaitia - Le 14/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Accroché par le RB Leipzig (1-1) mercredi pour son entrée en lice en Ligue des Champions, Monaco a affiché un visage décevant. Logique pour Pierre Ménès, qui trouve l'équipe moins forte que la saison passée. "Sur ce match, on n'a pas reconnu l'ASM de la saison dernière et j'ai envie de dire que c'est normal. Les Monégasques ont perdu au moins trois joueurs capables d'accélérer le jeu à tout moment. Mendy, Mbappé et Bernardo Silva faisaient la différence par leur vitesse et leur technique. Ils ont été remplacés par des joueurs inférieurs ou du moins qui jouent sur un autre rythme", a indiqué le journaliste sur son blog. Il faut rappeler que l'ASM n'a pas pu compter sur Thomas Lemar, blessé. Une fois en forme, Baldé Keita et Stevan Jovetic, arrivés cet été, apporteront de leur côté une belle plus-value pour permettre au champion de France en titre de hisser son niveau de jeu. Il faut rappeler que l'ASM n'a pas pu compter sur Thomas Lemar, blessé. Une fois en forme, Baldé Keita et Stevan Jovetic, arrivés cet été, apporteront de leur côté une belle plus-value pour permettre au champion de France en titre de hisser son niveau de jeu.

News lue par 4434 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+