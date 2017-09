PSG : Lustig prévient Neymar... « Par Damien Da Silva - Le 14/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Neymar (25 ans, 1 match et 1 but en C1 cette saison) a décidément agacé les joueurs du Celtic Glasgow (0-5) lors de la démonstration du Paris Saint-Germain mardi en Ligue des Champions. Déjà concerné par un duel très musclé avec Anthony Ralston (voir ici), le Brésilien a été critiqué pour son comportement par le défenseur Mikael Lustig. "Ce fût comme d’habitude avec Neymar. C’est un incroyable footballeur mais il joue la comédie. Il en fait des tonnes pour que le défenseur soit sanctionné, il plonge. On l’a vu faire et on le reverra le faire. S‘il veut être aussi aimé que Messi, il vaut mieux qu’il arrête ça", a déploré le joueur du Celtic devant les médias. Pour rappel, le Suédois avait eu un sérieux accrochage avec Neymar en décembre 2016. Pour rappel, le Suédois avait eu un sérieux accrochage avec Neymar en décembre 2016.

News lue par 23977 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+