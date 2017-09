Real : Zidane encense encore Ronaldo « Par Damien Da Silva - Le 14/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Suspendu depuis le début de la saison en Liga, l'attaquant du Real Madrid Cristiano Ronaldo (32 ans, 1 match et 2 buts en C1 cette saison) a brillé mercredi en Ligue des Champions en inscrivant un doublé face à l'APOEL Nicosie (3-0). Après la rencontre, l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane a encore une fois encensé l'international portugais. "C'est un joueur clé pour nous. Il est toujours présent, il marque des buts et j'espère qu'il va continuer comme ça. Il ne sera pas avec nous dimanche (contre la Real Sociedad, ndlr) mais j'espère que ce sera notre dernier match de la saison sans lui", a lancé le technicien français devant les médias. Indispensable, Ronaldo a beaucoup manqué lors de sa suspension aux Merengue, qui ont concédé sans lui deux nuls contre le FC Valence (2-2) et Levante (1-1). Indispensable, Ronaldo a beaucoup manqué lors de sa suspension aux Merengue, qui ont concédé sans lui deux nuls contre le FC Valence (2-2) et Levante (1-1).

