Real : Benzema pas intéressé par un départ

Bientôt prolongé jusqu'en juin 2021, l'attaquant Karim Benzema (29 ans, 6 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) se sent bien au Real Madrid. A tel point que le Français ne serait pas contre y terminer sa carrière. "Jouer ailleurs ou finir ici ? En tant que joueur, quand t’es titulaire, tu n’as pas besoin d’aller voir ailleurs. Surtout quand tu joues dans le plus grand club du monde", a indiqué l'ancien Lyonnais au micro de beIN SPORTS.