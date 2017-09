OM : Eyraud a parlé avec les cadres « Par Damien Da Silva - Le 14/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après deux revers consécutifs en Ligue 1 face à l'AS Monaco (1-6) et Rennes (1-3), l'Olympique de Marseille traverse une période compliquée. Face à cette situation, le président phocéen Jacques-Henri Eyraud a décidé d'agir en rencontrant cette semaine son entraîneur Rudi Garcia et les principaux cadres de l'effectif selon le quotidien sportif L'Equipe. Ainsi, le patron de l'OM a discuté avec Steve Mandanda, Patrice Evra, Dimitri Payet et Florian Thauvin de la situation actuelle et des solutions pour s'en sortir. Ces entretiens seront-ils bénéfiques pour Marseille ? Début de réponse ce jeudi (21h05 sur beIN Sports 1 et W9) avec le premier match d'Europa League face à Konyaspor.

