Leipzig : Hasenhüttl ne fait pas la fine bouche

Pour sa première en Ligue des Champions, le RB Leipzig a su prendre un point face à Monaco (1-1). Pas un mauvais résultat pour Ralf Hasenhüttl.

"On prend un but parce qu'on a mal défendu, mais Monaco a eu très peu d'occasions, alors qu'on en a eues. En fin de compte pour notre première en Ligue des Champions, on a vu qu'on n'était pas aussi sereins, qu'on n'osait pas prendre le risque ultime. Moi-même j'ai renoncé à un changement offensif sur la fin pour ne pas perdre de la taille sur les coups de pied arrêtés, où Monaco était très dangereux. Finalement on a eu ce qu'on voulait, on peut être satisfait", a réagi le coach de Leipzig après la rencontre.