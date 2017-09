Séville : Ben Yedder vise au moins les quarts

Buteur à Liverpool (2-2), ce mercredi, lors de la 1ère journée de la Ligue des Champions, l'attaquant du FC Séville Wissam Ben Yedder (27 ans, 5 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) confirme sa belle forme du début de saison. Ambitieux, le Français espère que la formation andalouse atteindra les quarts de finale de la compétition pour la première fois de son histoire.

"On veut aller le plus loin possible. Aller en quarts de finale, ce serait bien. L’année dernière, on est passé près. On va essayer de faire le maximum pour y arriver", a assuré l'ancien Toulousain au micro de beIN SPORTS.