Leipzig : pas de déception pour Upamecano

Malgré une nette domination, Leipzig n'a pu faire mieux que match nul face à Monaco (1-1). Mais Dayot Upamecano, intraitable en charnière centrale, n'est pas déçu du résultat.

"On n'est pas déçu. On a eu beaucoup d'occasions, mais on n'a pas su les concrétiser. Je suis très heureux de jouer contre une équipe française, c'est toujours un plaisir. Je me sens très bien ici, je suis très heureux dans ce club", a réagi le jeune défenseur français au micro de Canal+ après la rencontre.