Monaco : Tielemans a quand même des regrets « Par Youcef Touaitia - Le 13/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Décevante, l'AS Monaco a ramené le point du match nul d'Allemagne après sa prestation moyenne face au RB Leipzig (1-1), ce mercredi, pour son entrée en lice en Ligue des Champions. Malgré cette prestations mitigée, le milieu de terrain Youri Tielemans (20 ans, 1 match et 1 but en LdC cette saison) estime que le club princier aurait pu prétendre à la victoire. "Au regard des occasions qu’on a eu, on aurait pu mettre un second but. En contre, on pouvait les prendre facilement. Ils ont laissé beaucoup d’espaces derrière et on aurait dû mieux exploiter nos actions", a estimé le Belge au micro de Canal + Sport. Et pourtant, c'est bien Leipzig qui était plus proche de la victoire ce soir. Et pourtant, c'est bien Leipzig qui était plus proche de la victoire ce soir.

