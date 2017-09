OM : Garcia ne s'attarde pas sur le cas Evra « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 13/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que beaucoup de consultants (Pierre Ménès, Christophe Dugarry...) et de supporters ne veulent plus voir Patrice Evra (36 ans, 3 matchs en L1 cette saison) au sein du onze marseillais, Rudi Garcia ne s'est pas attardé sur la question ce mercredi en conférence de presse. Pour l'entraîneur olympien, le latéral gauche n'est pas l'unique responsable de la très mauvaise passe de l'OM. "Sur le dernier match et sur la première période, vous parlez de Pat, mais tout le monde est à blâmer, à Monaco Pat ne jouait pas. Ceux qui sont performants jouent et ceux qui ne le sont pas ne jouent pas, a expliqué le technicien marseillais. Ceux qui me feront gagner seront sur le terrain. Il faut garder la tête froide, être serein et concentré. Si on n’a pas perdu pendant six mois c’est qu’il y a de la qualité. Et ce n’est pas deux défaites qui vont tout remettre en cause, mais ça urge de gagner." A Amiens dimanche ? A Amiens dimanche ?

