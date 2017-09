Monaco : un sacré client en LdC !

Monaco : un sacré client en Ld C ! « Par Youcef Touaitia - Le 13/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce mercredi (20h45), Monaco débute sa 8e campagne de Ligue des Champions, dans sa nouvelle formule, instaurée en 1992, face au RB Leipzig. Si la formation allemande va disputer son premier match dans la compétition, le champion de France en titre est lui un sacré client dont il va falloir se méfier. En effet, Monaco est un habitué des parcours européens réussis. Le club princier a ainsi atteint la finale en 2004, les demi-finales à trois reprises (1994, 1998, 2017), les quarts de finale en 2015 et les 8es de finale en 2005. En 2006 et 2016, les Monégasques n’ont pas réussi à franchir le tour préliminaire, éliminés par le Betis Séville puis Valence. On l'a donc compris, l'ASM n'a jamais été sortie dès la phase de poules lors des cinq dernières éditions auxquelles elle a pris part. Le RB Leipzig, mais également Porto et Besiktas, autres adversaires de Monaco dans le groupe G, sont prévenus ! On l'a donc compris, l'ASM n'a jamais été sortie dès la phase de poules lors des cinq dernières éditions auxquelles elle a pris part. Le RB Leipzig, mais également Porto et Besiktas, autres adversaires de Monaco dans le groupe G, sont prévenus !

News lue par 6798 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+