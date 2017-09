OM : Garcia répond à Danzé « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 13/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Interrogé par Canal+ dimanche alors qu'il se trouvait sur le banc du Stade Rennais, Romain Danzé (31 ans) avait avoué à Laurent Paganelli qu'il ne comprenait pas la sortie d'Hiroki Sakai alors que le Japonais était loin d'être le joueur le plus en difficulté de l'Olympique de Marseille. Rudi Garcia a répondu au Rennais ce mercredi en conférence de presse. "Chacun dit ce qu’il veut. Hiroki, il avait fait le tour du monde avec l’équipe du Japon. Il s’est qualifié au premier match et j’avais demandé à ce qu’il ne joue pas le second qu’il a joué quand même en entier. Quand on perd, on a toujours tort dans les choix. Ça fait partie de la règle du jeu. Si on gagne des matchs, on a toujours raison même si on fait des erreurs", a indiqué l'entraîneur olympien. Une excuse qui vaut ce qu'elle vaut... Une excuse qui vaut ce qu'elle vaut...

