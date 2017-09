Lyon : L. Tousart - "ça fait rêver" « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 13/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Olympique Lyonnais débute sa campagne de Ligue Europa demain jeudi par un déplacement sur le terrain de Limassol, à Chypre. Mais les Gones voient déjà plus loin. A l'image de Lucas Tousart (20 ans, 5 matchs en L1 cette saison) qui a la finale de la compétition, qui se déroulera à Lyon, en tête. "Forcément, on a très envie de démarrer cette nouvelle compétition. La finale chez nous, ça peut être un bon moyen de se motiver. On sait à quoi s'attendre. On va être attendu après notre parcours l'an passé. On fera le maximum car une finale à Lyon devant nos supporters, ça fait rêver...", a indiqué le milieu lyonnais en conférence de presse. Demi-finaliste la saison dernière, l'OL tentera de faire mieux en 2018. Demi-finaliste la saison dernière, l'OL tentera de faire mieux en 2018.

