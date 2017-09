Barça : un agent se lâche sur Dembélé « Par Romain Rigaux - Le 13/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La grève de l'entraînement est désormais une pratique utilisée régulièrement par les joueurs désireux de quitter leur club en période de mercato. Ousmane Dembélé (20 ans, 2 matchs toutes compétitions cette saison) a utilisé ce stratagème cet été pour rejoindre le FC Barcelone. Et cela a fortement agacé l'agent de Toni Kroos, Volker Struth. "A cause de types comme Dembélé, j’ai une réputation de merde. Je suis énervé à cause du fait que les conseillers se sont assurés qu’il ne s’entraîne pas avec Dortmund ! Les conseillers ! Le comportement du joueur ne me va clairement pas. Il a séché de manière injustifiée l’entraînement du Borussia Dortmund, et évidemment, c’est une décision consciente. Ce comportement doit se punir. Moi je me séparerais immédiatement d’un joueur qui fait ça", a lancé le représentant dans un entretien accordé à Sport Bild.

