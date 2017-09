Man City : Guardiola pas content de Yaya Touré

Entre Josep Guardiola et Yaya Touré (34 ans), les relations ont souvent été compliquées. Ecarté en début de saison passée avant d'être réintégré puis prolongé, le milieu de terrain de Manchester City ne joue plus depuis le début de l'exercice 2017-2018. Il n'a même pas été convoqué pour le match de Ligue des Champions contre Feyenoord ce mercredi (20h45).

"Yaya sait pourquoi il n’est pas là. C’est entre lui et moi. C’est une décision purement sportive. Je suis autant exigeant que possible. J’attends plus de Yaya, plus de tout le monde", a expliqué Guardiola. "Est-ce que j’espère qu’il rejouera bientôt ? J’espère, mais ça dépend de lui", a glissé l'Espagnol.

L'Ivoirien est prévenu.