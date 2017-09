Celtic : Rodgers compare ses joueurs à des U12 « Par Damien Da Silva - Le 13/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si l'entraîneur du Celtic Glasgow Brendan Rodgers a reconnu la supériorité du Paris Saint-Germain après la démonstration réalisée par le club de la capitale (5-0) en Ligue des Champions mardi (voir brève 0h20), le coach nord-irlandais n'a pas apprécié le visage affiché par son équipe. Et l'ancien boss de Liverpool n'a pas épargné ses joueurs... "Nous avons parfois joué comme des U12. Mais il s’agit de confiance et conviction. Nous manquons manifestement de joueurs décisifs qui peuvent nous aider à ce niveau. (...) Ça va être toujours difficile, c’est la réalité. Mais je ne veux pas être trop sévère avec les joueurs parce que nous avons affronté les vainqueurs potentiels de la compétition", a ensuite tempéré Rodgers devant les médias. Entre le PSG et le Celtic, il y avait effectivement plusieurs classes d'écart sur cette rencontre. Entre le PSG et le Celtic, il y avait effectivement plusieurs classes d'écart sur cette rencontre.

