Real : Asensio absent à cause d'une... épilation « Par Damien Da Silva - Le 13/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de superbes performances avec le Real Madrid ces derniers mois, le milieu offensif Marco Asensio (21 ans, 6 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) ne disputera pas le premier match des Merengue en Ligue des Champions ce mercredi (20h45, beIN Sports 1) face à l’APOEL Nicosie. Et la raison de l'absence de l'international espagnol est tout simplement incroyable ! En effet, Asensio va rater cette rencontre à cause de l'infection d'un bouton à la suite d'une épilation douloureuse ! Gêné par ce problème, le jeune talent ibérique n'est pas capable de plier normalement sa jambe. Déjà privé de Karim Benzema, blessé à la cuisse, l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane pourra tout de même compter sur la présence de Cristiano Ronaldo, suspendu en Liga mais disponible en C1.

