Bayern : Robben n'a pas aimé...

Le Bayern Munich s'est imposé 3-0 contre Anderlecht mardi soir en Ligue des Champions. Si le score y est, l'ailier bavarois Arjen Robben (33 ans, 1 match en LdC cette saison) n'a pas du tout apprécié la manière.

"Après le 1-0 pour nous, nous avons joué comme si nous menions 5-0. Mais il aurait fallu y mettre de la passion et nous jeter sur le but adverse. Notre public mérite plus que ça. Après le carton rouge, on doit expédier le match. Il va falloir que nous nous posions tous des questions. Nous ne devons pas tant parler, c'est sur le terrain qu'il faut parler", a lâché le Néerlandais après la rencontre.

Le Bayern a joué en supériorité numérique dès la 11e minute après l'exclusion de Kums.