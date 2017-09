Nice : M. Debuchy - "ils m'ont mis une carotte"

Proche de rejoindre l'OGC Nice cet été, Mathieu Debuchy (32 ans) est resté à Arsenal puisque les Aiglons ont finalement recruté Christophe Jallet au poste de latéral droit. Le Gunner n'a pas du tout apprécié le comportement du directeur général niçois, Julien Fournier.

"Ce que je me suis dit ? Qu'ils m'avaient mis une carotte. J'en ai voulu à Fournier parce qu'il aurait au moins pu m'envoyer un message, m'avertir que finalement, je n'étais pas leur choix. Ça aurait été... juste normal. Voilà, ça m'a énervé, ce n'était pas correct de leur part mais ça ne m'a pas non plus surpris outre mesure. Il y a des choses dans le foot qui me dépassent", a confié l'international français dans les colonnes de L'Equipe.

A Arsenal, Debuchy joue avec l'équipe de jeunes le week-end.