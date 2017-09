PHOTO : Mbappé, un fan tente de le frapper !

PHOTO : Mbappé, un fan tente de le frappe r ! « Par Damien Da Silva - Le 13/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Scène surréaliste avant la mi-temps du match entre le Celtic Glasgow et le Paris Saint-Germain (0-5) ce mardi en Ligue des Champions ! Frustré par le scénario de la partie (3-0 à ce moment-là pour le PSG), un fan écossais a fait irruption sur la pelouse du Celtic Park. Rien de bien grave jusqu'à maintenant, sauf que ce supporter a mimé un coup de pied vers l'attaquant parisien Kylian Mbappé (18 ans, 1 match et 1 but en C1 cette saison), qui s'est décalé pour l'éviter. Alors que l'homme a été ensuite maîtrisé par le service de sécurité, les autres spectateurs présents dans le stade l'ont copieusement hué. De son côté, l'entraîneur du Celtic Brendan Rodgers a bien évidemment désapprouvé ce comportement et a assuré des sanctions fortes à venir contre ce "fan". Kylian Mbappé, un fan tente de le frapper !



