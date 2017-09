PSG : Neymar, bourreau du Celtic « Par Youcef Touaitia - Le 13/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour sa première sortie européenne avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant Neymar (25 ans, 1 match et 1 but en LdC cette saison) a ouvert la marque face au Celtic Glasgow (5-0), ce mardi. Un adversaire qui réussit très bien au Brésilien depuis son arrivée en Europe. En effet, pour son cinquième match face à la formation écossaise, l'ancien Barcelonais a inscrit son cinquième but, sachant qu'il a déjà délivré six passes décisives durant sa période catalane face aux Hoops. Au total, Neymar a donc été impliqué sur 11 buts contre le champion en titre de la Scottish Premier League. Avant la manche retour prévue au Parc des Princes le mercredi 22 novembre, les hommes de Brendan Rodgers vont devoir trouver une solution pour stopper l'hémorragie. Au total, Neymar a donc été impliqué sur 11 buts contre le champion en titre de la Scottish Premier League. Avant la manche retour prévue au Parc des Princes le mercredi 22 novembre, les hommes de Brendan Rodgers vont devoir trouver une solution pour stopper l'hémorragie.

News lue par 714 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+