PSG : Mbappé a été à la hauteur !

On attendait avec impatience de voir Kylian Mbappé (18 ans, 1 match et 1 but en LdC avec Paris SG cette saison) disputer son premier match de Ligue des Champions sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Eh bien l'attaquant français, titularisé par Unai Emery, a répondu présent lors de la victoire contre le Celtic Glasgow (5-0) ce mardi soir en inscrivant même le troisième but parisien. Il a été noté 7,5/10 par Maxifoot.

"Accélérations fulgurantes et dribbles inspirés, l'ancien Monégasque s'est rapidement montré très en jambe ce soir. Il n'a pas laissé passer sa chance en marquant sur sa première occasion. Quel régal de le voir évoluer ! La pression semble toujours couler sur lui et les couleurs parisiennes ne semblent pas trop lourdes à porter pour l'attaquant français qui donne le sentiment de pouvoir faire la différence à tout moment. Un danger constant pour les défenseurs adverses !", peut-on lire sur le Débrief et NOTES de Celtic-PSG ().