PSG : Mbappé entre aussi dans l'histoire

Lors de la victoire du Paris Saint-Germain face au Celtic Glasgow (5-0) en Ligue des Champions, l'attaquant parisien Edinson Cavani (30 ans, 1 match et 2 buts en C1 cette saison) est devenu, grâce à son doublé, le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale en C1 (voir brève 23h11). Mais l'Uruguayen n'est pas le seul Parisien à entrer dans l'histoire de son équipe ce mardi.

En effet, grâce à son but, Kylian Mbappé est désormais le plus jeune buteur du PSG en Coupe d'Europe à 18 ans et 8 mois. Dans ce domaine, l'international français devance deux de ses actuels coéquipiers : Marquinhos (19 ans et 4 mois) et Adrien Rabiot (20 ans et 7 mois).