PSG : Neymar prend son pied avec Mbappé

Nommé homme du match et noté 8,5/10 par la rédaction de Maxifoot (voir débrief et notes ici), l'attaquant Neymar (25 ans, 1 match et 1 but en C1 cette saison) a activement participé au festival du Paris Saint-Germain face au Celtic Glasgow (5-0) en Ligue des Champions avec un but et une passe décisive. Heureux de ce succès, le Brésilien a évoqué sa belle entente avec Kylian Mbappé.

"Je suis heureux pour la victoire et pour mon but. C’était un beau match, c’est une victoire importante pour l’équipe. C’est un plaisir de jouer avec des grands joueurs, même si Kylian est jeune, c’est un grand joueur. Il a encore une grande marge de progression donc je suis très heureux de jouer avec lui", a commenté Neymar pour beIN Sports.

Et les supporters parisiens se régalent avec ce duo !