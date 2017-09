PSG : la satisfaction de Rabiot « Par Damien Da Silva - Le 12/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion de la première journée de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a écrasé le Celtic Glasgow (5-0). Auteur d'une superbe performance, le milieu de terrain parisien Adrien Rabiot (22 ans, 1 match en C1 cette saison) a apprécié le visage affiché par son équipe. "On savait que ça n’allait pas être facile, avec notamment le public, c’est une équipe accrocheuse. Il fallait être concentré dès le début, bien utiliser le ballon. On a réussi à marquer dès le début puis ensuite on a bien déroulé", a savouré l'international français au micro de beIN Sports. Grâce à cette magnifique victoire, le PSG prend d'ores et déjà la tête du Groupe B devant le Bayern Munich. Grâce à cette magnifique victoire, le PSG prend d'ores et déjà la tête du Groupe B devant le Bayern Munich.

