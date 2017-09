LdC : les résultats de la soirée

La 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des Champions a débuté ce mardi pour les groupes A, B, C et D. Dans la poule du Paris Saint-Germain, qui a écarté le Celtic Glasgow (5-0) (voir brève 22h38), le Bayern Munich a dominé Anderlecht (3-0) avec des buts signés Lewandowski (12e), Thiago (65e) et Kimmich (90e). Dans le groupe A, Manchester United a bien débuté en dominant le FC Bâle (3-0) grâce à Fellaini (35e), Lukaku (65e) et Rashford (83e) alors que le Benfica a été surpris par le CSKA Moscou (1-2).

Pour son retour en C1, Chelsea a écrasé Qarabag (6-0) avec un but tout simplement exceptionnel de Zappacosta (voir brève 21h20). On soulignera également une réalisation de Bakayoko et un doublé de Batshuayi. Dans l’autre rencontre de ce groupe C, le choc entre l’AS Roma et l’Atletico Madrid a été fermé (0-0). Enfin, le FC Barcelone a surclassé la Juventus Turin (3-0) avec un doublé de Messi (voir brève 22h35) alors que le Sporting Lisbonne a dominé l’Olyampiakos (3-2).

Groupe A : Benfica 1-2 CSKA Moscou, Manchester United 3-0 FC Bâle

Groupe B : Bayern Munich 3-0 Anderlecht, Celtic Glasgow 0-5 PARIS SG

Groupe C : Chelsea 6-0 Qarabag, AS Roma 0-0 Atletico Madrid

Groupe D : FC Barcelone 3-0 Juventus Turin, Olympiakos 2-3 Sporting Lisbonne