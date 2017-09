LdC : Barça 3-0 Juventus (fini) « Par Youcef Touaitia - Le 12/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sans forcer, le FC Barcelone a écrasé la Juventus Turin (3-0), ce mardi, à l’occasion de la 1ère journée de la Ligue des Champions. Positionnés bas sur le terrain, les Piémontais se montraient dangereux en contre. De Sciglio, Dybala et Pjanic obligeaient même ter Stegen à sortir le grand jeu dans les dix premières minutes. Les Catalans, eux, manquaient clairement d’inspiration et peinaient à se rapprocher du but de Buffon. Le gardien italien devait tout de même s’employer sur une frappe vicieuse mais sans grande conviction de Suarez. Décevant, le Barça ne parvenait pas à changer de rythme pour déstabiliser une Vieille Dame très sereine, emmenée par un Pjanic au four et au moulin. A l’image de leur équipe, les supporters blaugrana présents au Camp Nou affichaient une petite forme. Ces derniers avaient néanmoins quelques frissons sur une grosse occasion de Dembélé mais le Français ratait la cible. Finalement, Messi, après un joli une-deux avec Suarez, trouvait la faille peu avant la pause sur une belle frappe croisée à l'entrée de la surface (1-0, 45e). Surpris, les Bianconeri se devaient d’évoluer plus haut au retour des vestiaires. Forcément, les partenaires de Barzagli s’exposaient et Messi, inarrêtable, touchait le poteau sur sa nouvelle tentative. Une chaude alerte qui se transformait en sanction dans les instants qui suivaient puisque l’opportuniste Rakitic doublait la mise après une nouvelle percée de l’Argentin (2-0, 56e). Au fond du trou, le champion d’Italie s’enfonçait encore un peu plus car l’intenable Messi punissait une nouvelle fois Buffon sur une frappe imparable dans le petit filet (3-0, 70e). Une soirée noire pour le finaliste malheureux de la dernière édition, à la ramasse défensivement en seconde période et inoffensive devant avec un duo Dybala-Higuain inexistant. Une punition finalement logique pour la Juventus, qui va devoir rapidement se relever. Le Barça, lui, lance parfaitement cette nouvelle campagne continentale. Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

